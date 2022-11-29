​Adidas доказала, что гол забил не Роналду

Сборная Португалии во втором туре групповой стадии чемпионата мира обыграла Уругвай со счётом 2:0. Первый гол был переписан с Криштиану Роналду на Бруну Фернандеша, ведь форвард не коснулся мяча головой, хотя ему показалось обратное.

Компания Adidas показала график колебаний с датчиков, установленных внутри мяча. Этот график доказывает, что Криштиану Роналду не коснулся мяча, то есть справедливым автором гола является Бруну Фернандеш, делавший подачу.

Напомним, что Криштиану Роналду прямо во время матча выразил своё возмущение, когда увидел на табло фотографию Бруну Фернандеша.

Сборная Португалии уже обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира.