Арбитр назначил в ворота Уругвая ошибочный пенальти

В матче сборных Португалии и Уругвая арбитр Алиреза Фагани неверно назначил пенальти в ворота команды Уругвая в концовке встречи. Мяч попал в опорную руку Хосе Марии Хименесу. Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.

«Рука была опорная или почти опорная - это естественное положение руки. Это ошибочное вмешательство VAR и итоговое решение», - пишет Telegram-канал «Алё, рэф!».

Как пояснили на канале, подобный момент летом объяснял Николай Иванов, менеджер судей в Департаменте судейства РФС: «Когда рука идёт в опору, но ещё чуть не коснулась земли, её нужно считать опорной».

Три очка позволили португальцам забронировать место в плей-офф чемпионата мира. В третьем туре сборная Португалии встретится с командой Южной Кореи.