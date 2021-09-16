Названы сроки восстановления Зобнина

Стали известны сроки восстановления хавбека московского «Спартака» Романа Зобнина, получившего повреждение по ходу вчерашнего поединка группового этапа Лиги Европы против варшавской Легии.

Как сообщила пресс-служба российского клуба, на полное восстановление полузащитнику потребуется порядка четырех недель. «Красно-белые» пожелали игроку успешной реабилитации и скорейшего возвращения в строй.

Зобнин травмировался в середине первого тайма и был вынужденно заменен на Йоррита Хендрикса.

Матч завершился поражением «Спартака» со счетом 0:1. Единственный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.