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Генич: Увидев новости о «Спартаке», английские журналисты спросят: «Что за колхоз?»

13 Сентября 2021 • 23:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
15.09 17:30

Жеребьевка Лиги Европы свела «Спартак» в один квартет с «Лестером», «Наполи» и варшавской «Легией». Шансы москвичей в еврокубках оценил российский комментатор Константин Генич.

В интервью на ютуб-канале журналиста Sports.ru Глеба Чернявского Генич рассказал, что стоит ожидать от противостояния «красно-белых» с «Лестером». По большему счету, комментатор обратил свое внимание на возможный расклад событий в информационном поле: «Английские журналисты сейчас всё накопают. Про то, что жена владельца была против тренера. Или истории про Мозеса, про Тедеско. Ещё скажут: «Кто к нам приезжает? Это что за колхоз?».

Отметим, что свой первый поединок в групповом этапе Лиги Европы «Спартак» проведет уже завтра – москвичи дома примут «Легию».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич
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