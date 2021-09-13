Генич: Увидев новости о «Спартаке», английские журналисты спросят: «Что за колхоз?»

Жеребьевка Лиги Европы свела «Спартак» в один квартет с «Лестером», «Наполи» и варшавской «Легией». Шансы москвичей в еврокубках оценил российский комментатор Константин Генич.

В интервью на ютуб-канале журналиста Sports.ru Глеба Чернявского Генич рассказал, что стоит ожидать от противостояния «красно-белых» с «Лестером». По большему счету, комментатор обратил свое внимание на возможный расклад событий в информационном поле: «Английские журналисты сейчас всё накопают. Про то, что жена владельца была против тренера. Или истории про Мозеса, про Тедеско. Ещё скажут: «Кто к нам приезжает? Это что за колхоз?».

Отметим, что свой первый поединок в групповом этапе Лиги Европы «Спартак» проведет уже завтра – москвичи дома примут «Легию».