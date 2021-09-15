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Витория: «Хотим сохранить то, что было в матче с «Химками», хорошие связки между игроками»

15 Сентября 2021 • 17:26 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Легия
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Легией» в эфире канала «Матч Премьер».

- Дебют для вас в Лиге Европы в качестве главного тренера «Спартака». Какие у вас ощущения и ожидания?

- Эмоции очень хорошие. Это очень важный день для всех, для тренеров, футболистов, мы ждем с нетерпением этого матча, чтобы хорошо себя показать.

- Учитывая, что вы практически не ротируете состав, это говорит о том, что вы довольны тем, как команда играла против «Химок»?

- Матч с «Химками» уже в прошлом, но мы хотим сохранить то, что было, хорошие связки между игроками. Хорошо хотим сыграть в атаке и хорошо себя показать.

- «Спартак» и «Легия» встречались довольно давно, практически 10 лет назад, но то поражение для «Спартака» оказалось довольно болезненным. Насколько есть у вас и у команды реваншистские настроения?

- Это уже история, сейчас совсем другое дело. Мы знаем, что был и 1995 год, все  помнят результаты тех матчей. Но самое главное, что сегодня мы готовы. У нас есть все, чтобы провести хороший матч. Нам надо победить.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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