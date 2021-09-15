Федун - перед матчем с «Легией»: «Смыть позор десятого года»

Президент «Спартака» Леонид Федун прибыл на сегодняшний матч «красно-белых» с «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы с лозунгом.

«Смыть позор десятого года», - заявил президент «Спартака» перед матчем.

Отметим, что «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы в 2011-м. Тогда команда под руководством Валерия Карпина уступила полякам по сумме двух матчей.

Первая игра в Варшаве закончилась со счётом 2:2. В ответной игре на «Лужниках» «Спартак» уступил со счётом 2:3. По ходу матча команда Карпина выигрывала со счётом 2:0, однако «Легии» удалось переломить ход встречи и вырвать победу.