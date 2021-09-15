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Федун - перед матчем с «Легией»: «Смыть позор десятого года»

15 Сентября 2021 • 17:34 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:0
Легия
1-й тайм

Президент «Спартака» Леонид Федун прибыл на сегодняшний матч «красно-белых» с «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы с лозунгом.

«Смыть позор десятого года», - заявил президент «Спартака» перед матчем.

Отметим, что «Спартак» проиграл «Легии» в квалификации Лиги Европы в 2011-м. Тогда команда под руководством Валерия Карпина уступила полякам по сумме двух матчей.

Первая игра в Варшаве закончилась со счётом 2:2. В ответной игре на «Лужниках» «Спартак» уступил со счётом 2:3. По ходу матча команда Карпина выигрывала со счётом 2:0, однако «Легии» удалось переломить ход встречи и вырвать победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
15 Сентября 2021 в 18:01
Очень пофосно и очень стремно, как только начинаются вот такие помпезные речи, жди беду.
779
15 Сентября 2021 в 17:44
У Арнольдовича какие то свои вехи.)))
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Идет 37 минута Спартак Москва 0:0 Легия
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