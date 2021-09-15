Смородская - о матче с «Легией»: «В «Спартак» сейчас вообще не верю»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в общении с журналистами высказалась о предстоящем старте «Спартака» в групповом раунде Лиги Европы. В первом туре «красно-белые» на своем поле встретятся с польской «Легией».

«Я в «Спартак» сейчас вообще не верю. Бог знает, что там творится. «Легию» надо побеждать. Но обыграет ли ее «Спартак» - я не знаю», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Подопечные Руя Витории примут варшавский коллектив на «Открытие Банк Арене» в среду, 15 сентября. Начало запланировано в 17:30 по местному времени. Читать текстовую трансляцию встречи можно будет на страницах Liveresult.ru.