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Смородская - о матче с «Легией»: «В «Спартак» сейчас вообще не верю»

15 Сентября 2021 • 12:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
Через 3 ч. 19 мин.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в общении с журналистами высказалась о предстоящем старте «Спартака» в групповом раунде Лиги Европы. В первом туре «красно-белые» на своем поле встретятся с польской «Легией».

«Я в «Спартак» сейчас вообще не верю. Бог знает, что там творится. «Легию» надо побеждать. Но обыграет ли ее «Спартак» - я не знаю», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Подопечные Руя Витории примут варшавский коллектив на «Открытие Банк Арене» в среду, 15 сентября. Начало запланировано в 17:30 по местному времени. Читать текстовую трансляцию встречи можно будет на страницах Liveresult.ru.

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Спартак Москва Ольга Смородская Легия Варшава
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15.09  17:30 Спартак Москва ... Легия 1.77 4 4.4
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