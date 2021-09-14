«Спартак» попытается добиться увеличения заполняемости стадиона на игру с «Легией»

Московский «Спартак» направил запрос в Роспотребнадзор об увеличении максимально допустимого числа зрителей на предстоящем матче Лиги Европы с «Легией».

«Красно-белые» рассчитывают, что сегодня им удастся получить положительный ответ на запрос касаемо расширения квоты зрителей на игру с поляками, информирует «Спорт-Экспресс».

Москвичи надеются, что Роспотребнадзор позволит допустить на трибуны «Открытие Банк Арены» 30 процентов от максимальной вместительности спортивного объекта, составляющей 45 тысяч мест.

Поединок между «Спартаком» и «Легией» в Лиге Европы назначен на среду, 15 сентября.