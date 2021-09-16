Билялетдинов усомнился в готовности Федуна продать «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал заявление Максима Калиниченко, призвавшего Леонида Федуна продать клуб.

По мнению Билялетдинова-младшего, у Калиниченко, как у бывшего игрока «красно-белых», есть полное право делать подобные заявления: «Макс за словом в карман не лезет. Он любит «Спартак» и этот клуб – одна из самых значимых частей его карьеры».

Динияр Билялетдинов в беседе со Sport24 выразил сомнение, что Леонид Федун согласится продать клуб, поскольку считает его своим детищем.

Очередной шквал критики в адрес руководства «Спартака» обрушился после вчерашнего поражения команды в игре Лиги Европы с «Легией» (0:1).