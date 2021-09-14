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Матч «Спартака» с «Легией» смогут посетить 13 500 зрителей

14 Сентября 2021 • 17:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
Через 23 ч. 9 мин.

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» дома сыграет с «Легией» смогут посетить 13 500 зрителей, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы».

Отмечается, что Роспотребнадзор разрешил московскому клубу заполнить стадион на завтрашнем матче Лиги Европы против «Легии» на 30 процентов. У каждого болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации или в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев коронавируса.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Легией» состоится завтра, 15 сентября, в 17:30 по московскому времени. В другом матче группы «Лестер» дома сыграет с «Наполи».

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15.09  17:30 Спартак Москва ... Легия 1.77 4 4.4
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