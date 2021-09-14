Матч «Спартака» с «Легией» смогут посетить 13 500 зрителей

Матч первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» дома сыграет с «Легией» смогут посетить 13 500 зрителей, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы».

Отмечается, что Роспотребнадзор разрешил московскому клубу заполнить стадион на завтрашнем матче Лиги Европы против «Легии» на 30 процентов. У каждого болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации или в случае официально перенесенного за последние шесть месяцев коронавируса.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Легией» состоится завтра, 15 сентября, в 17:30 по московскому времени. В другом матче группы «Лестер» дома сыграет с «Наполи».