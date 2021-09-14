Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Легией» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Я не думаю, что «Спартак» стоит называть фаворитом. Лига Европы - это немного другой турнир. Но то, что «Спартаку» надо побеждать, это однозначно. Дальше соперники будут ещё сильнее, ещё мобильнее. Как все получится, это вопрос. Но если «Спартак» хочет проходить дальше, то дома «Легию» надо обыгрывать обязательно. Положительным результатом будет только победа.

Победа над «Химками» должна позволить ребятам сбросить психологический груз. Для Руя Витории это тоже очень важно. Если бы «Спартак» не обыграл «Химки», было бы очень много разговоров. Я думаю, что Федун сказал Витории, что никого не будет покупать. До зимы будут смотреть результаты тренера. Усилений то никаких не было, а это значит, что Федун ещё сомневается в Витории. А то наберут игроков, а потом другой тренер скажет: «Зачем вы их взяли?»

Для «Спартака» матч против «Легии» станет первым в Лиге Европы, поэтому победить очень важно. Победа позволит убрать все разговоры. Если не удастся этого сделать, то опять будут говорить: «Химки» вы обыграли, а «Легию» не можете». И начнется все это опять. Но на самом деле, «Легия» - неплохая команда. Все-таки они тоже будут биться», - сказал Деменко.