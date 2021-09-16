Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении «красно-белых» в Лиге Европы от «Легии» (0:1).

- Как можно объяснить такое поражение?

- «Легия» - хорошая команда, которая ничуть не уступает по комплектации «Спартаку». Она хорошо подготовлена функционально. Необходимый настрой у нее был. Поляки хорошо изучили нашу команду, кто, что, как. Они правильно выстроили игру, навязали борьбу, вязкость, и, по сути, лишили «Спартак» преимущества домашнего поля своей активностью в единоборствах.

- Как вам игра «Спартака»?

- Хозяева имели моменты, когда Жиго пробил головой в штангу, другие эпизоды, которые надо было реализовать. Это бы раскрепостило москвичей. Все-таки ответственность большая, психологическое давление тоже, ребята это видят и понимают. Поэтому чувствовалась нервная перезагрузка в команде.

- Ожидали большего от лидеров «Спартака»?

- Они как-то не сыграли. Я ожидал более яркой игры от Айртона, Ларссона, Промеса, Понсе. Они по классу выше и когда находятся в порядке – от них зависит результат. Но они не сверкнули. А ведь это потенциал «Спартака». Но получается, что центральные защитники Жиго и Джикия начинают решать вопросы в атаке, идут вперед забивать мячи. Это же неправильно. Для этого есть атакующая линия. Каждый должен заниматься своим делом. Но у ребят что-то не пошло. Все видели, что после матча с «Химками» появился какой-то прогресс, и я думал, что «Спартак» как минимум пару мячей забьет «Легии». Но не пошло. А в конце, когда стали производиться замены, тренер пошел ва-банк. Поменял позиции. На последних минутах хозяев поймали на контратаке, и игра проиграна.

- «Спартак» нанес 23 удара по воротам, но только три из них пришлись в створ ворот. Что не так с реализацией?

- Это спешка и неуверенность. В команде потерялся кураж, а в атаке нужна уверенность. Сейчас вернулся Промес, но пока он не набрал кондиции. Но все равно сразу пошла другая игра. Понсе начал двигаться. Ларссон пока не набрал кондиции. А от этих ребят зависит игра команды. Мозес тоже пока не в лучшей форме. Как и Айртон. Вроде двигался неплохо, но атакующая игра у него не пошла. Эти пять футболистов сейчас лидеры команды. Наши ребята только подыгрывающие. Зобнин, Умяров. Они носят пианино и являются разрушителями. Но игру делают те пять человек, которых я назвал. Они были не в порядке, что-то не пошло. Отсюда и проблемы.

- Почему у Промеса не получается проявлять лидерские качества, как раньше?

- Его не хватает на всю игру. Он старается, но поляки всех лидеров изучили. Им уделялось больше внимания. Они давали возможность атаковать другим, кто делает это хуже. Так что польский тренер переиграл Виторию, выбрав правильную тактику. Хотя «Легия» не заслуживала победы. «Спартак» не должен был проигрывать.

- При Тедеско была хотя бы дисциплина, за счет которой достигался результат. Сейчас ее нет. Согласны?

- Это все следствия того конфликта, который был связан с увольнением спортивного директора, и той грязи, которая шла в течение двух месяцев. Это сказывается на футболистах. Уберут Виторию, не уберут. Кто будет играть? Нарушился микроклимат в команде. Это главная причина неудач «Спартака».

- Микроклимат – это ответственность тренера?

- Руководства команды. Тренер по-русски говорить не умеет. Полкоманды не понимает, о чем он говорит. Как он может наладить микроклимат? Ему нужен проводник и русскоязычные помощники, специалисты, которые могут объяснить тему и имеют авторитет. А таких нет. Попов, как ни крути, был проводником. Сейчас это нарушено. Поэтому и нет той вертикали. Тренер хочет что-то, но он не понимает по-русски. Он работал в других структурах, где его понимали. Игрокам сложно.

- Какие у «Спартака» перспективы в Лиге Европы после этого поражения?

- Команда будет бороться. Посмотрим, что покажет следующий матч. Если там тоже будет отрицательный результат, то в лучшем случае «Спартак» будет бороться за третье место. Если наши ребята сейчас не победят в следующем матче, и не восстановят статус-кво, то будет сложно. Проигрывать нельзя.

Елена Григорьевская