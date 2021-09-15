Кавазашвили: «Кажется, Федуну нравится, что «Спартак» опустился»

Анзор Кавазашвили, который в свое время защищал цвета «Спартака», негативно высказался о московском клубе. В частности, он выразил свое недовольство работой президента Леонида Федуна.

Кавазашвили считает, что настал именно тот момент, когда болельщикам должно быть стыдно за команду. Он полагает, что смена босса может изменить ситуацию в лучшую сторону, ведь Федун, по его словам, не может справиться с поставленными задачами. «Кажется, Федуну нравится, что «Спартак» опустился. Для него это игрушка, которой он поиграет, а потом выбросит», - сказал Кавазашвили «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «красно-белые» выдали один из худших стартовых отрезков сезона в истории.