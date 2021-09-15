Ларссон: «Болельщики имеют право на такие эмоции»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон подвёл итоги матча с «Легией» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Какая атмосфера сейчас в раздевалке?

- Конечно, атмосфера плохая, мы проиграли этот матч, упустили кучу моментов, я упустил свои моменты. Пропустили в конце этот дурацкий гол, очень печально.

- Есть ощущение, что у «Спартака» в этом сезоне, кроме матча с «Химками», есть проблемы с точки зрения реализации, потому что и в том матче и сегодня, например, было 23 удара.

- Мы все работаем над этим, каждый день тренируемся в том числе и над этим, чтобы этот компонент улучшился. Я могу сказать себя, я на этот момент еще не забивал, этого от меня ждут. Я очень хочу вернуться на уровень прошлого сезона, но это футбол, здесь так бывает. Нам надо оставаться едиными, всем вместе, чтобы наши результаты стали лучше.

- Когда вы уходили, болельщики «Спартака» очень рьяно ругали команду из-за поражения. Дерби, которое будет в понедельник и победа в нем сможет перевернуть настроение общественности?

- Болельщики имеют право на такие эмоции, имеют право на нас злиться, мы не сделали свою работу, так что это заслуженная реакция. Это год столетия нашего клуба, все ждут от нас только побед. Впереди дерби с ЦСКА, конечно, мы должны сделать выводы.