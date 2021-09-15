Канчельскис: «В «Спартаке» работают бессовестные люди»

Проиграв «Легии» в домашнем матче в рамках группового этапа Лиги Европы, «Спартак» снова попал под волну критики со стороны футбольного общества. Своей точкой зрения поделился и бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис, который не подбирал выражений, комментируя ситуацию в московском клубе.

Канчельскис считает, что корни всех проблем команды нужно искать в решениях руководства. «Бессовестные люди работают в «Спартаке». Чесать языком можно сколько угодно, пусть вся страна и дальше смеется над клубом», - приводит слова эксперта Sport24.

Более того, он сравнил москвичей с «плохой прачечной», сказав, что в «Спартаке» не умеют «стирать», а только лишь «кости перемывают». Отметим, что критика обрушилась и на главного тренера Руя Витории, который показал худший старт из всех наставников «красно-белых» за последние 45 лет.