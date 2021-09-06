Черчесов: «Легия» - серьёзный соперник»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов предостерёг московский «Спартак».

Российский специалист начал с того, что он хорошо знаком с коучем варшавской команды Чеславом Михневичем: «Когда мы работали с «Легией», встречались с его тогдашней командой, «Погонью» из Щецина.

Станислав Черчесов в общении со «Спорт-Экспресс» назвал сильные стороны столичного польского клуба: «Легия» - серьезный соперник: вернулся из Англии известный вратарь Боруц, капитан там Енджейчик, защитника Ветеску в своё время привлекал в основе».

«Спартак» ждут непростые матчи», - резюмировал экс-наставник «Легии».