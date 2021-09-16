Кавазашвили - Федуну: «Поздно креститься, когда без трусов сидишь»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подверг критике владельца московского «Спартака» Леонида Федуна после поражения от польской «Легии» в Лиге Европы. В первом туре группового этапа еврокубка столичный коллектив на своем поле минимально уступил варшавскому клубу со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

«Больно смотреть... «Спартак» имеют по полной программе, никто ничего с этим не хочет делать. А Федун сидит крестится. Поздно креститься, когда без трусов сидишь», - передает слова эксперта Sport24.

В российской Премьер-лиге «Спартак» набрал десять баллов после семи туров и располагается лишь на девятой позиции в таблице. Следующий матч подопечные Руя Витории сыграют против ЦСКА. Дерби пройдет 20 сентября на «ВЭБ Арене».