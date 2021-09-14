Тренер «Легии» хочет встретиться с Черчесовым

Коуч варшавской «Легии» Чеслав Михневич заявил о желании повидаться с бывшим наставником команды Станиславом Черчесовым.

51-летний польский специалист в преддверии матча своей команды с московским «Спартаком» в Лиге Европы признался, что он поддерживает тёплые отношения со своим коллегой по цеху Станиславом Черчесовым: «Знакомы с ним давно. Он хотел повидаться с нами в гостинице. Надеюсь, сможем увидеться после матча. Если не получится, найдём другое время», - отметил Михневич.

Наставник «Легии» добавил, что он не спрашивал у российского тренера совета, как переиграть «Спартак».

Ранее сообщалось, что москвичи рассчитывают увеличить квоту на заполняемость «Открытие Банк Арены».