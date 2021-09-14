Зобнин: «В Лиге Европы «Спартаку» достались сильные соперники»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался по поводу соперников московского клуба в групповом этапе Лиге Европы. Напомним, что «красно-белым» предстоит сыграть с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Зобнин заявил, что «Наполи» и «Лестер» являются командами топ-уровня, которые представляют сильнейшие чемпионаты. К тому же, в чемпионатах Италии и Англии они регулярно борются за попадание в тройку. Он также добавил, что «Легия» является многократным чемпионом Польшей и лёгких матчей ожидать не стоит, передаёт пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в первом туре «Спартак» дома сыграет с «Легией». Матч состоится 15 сентября в 17:30 по московскому времени.