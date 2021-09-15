Витория: «Спартак» - первая команда, которая так быстро училась и выполняла мою установку»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Легией» (0:1) ответил на вопросы о травмированных игроках.

- С чем было связано решение убрать Мозеса и вместо него выпустить на правый фланг Бакаева? После замены его фланг очень просел, и победный гол «Легия» забила с него.

- Прошло 75 минут матча. Мы старались забить, используя характеристики игроков, которые были на поле. Наша стратегия с самого начала была быть мобильными и скоростными в атаке. Поэтому играли Ларссон, Промес и Понсе в нападении, потом на 75-й минуте мы поменяли стиль. Бакаев - свежий игрок, может подавать, а Соболев с этих подач может забить. Я выпустил более свежих игроков с несколько другими качествами. Виктор очень хорошую работу проделал на своем фланге, много пробежал. Что касается Ломовицкого, у Айртона было небольшое повреждение. Похожая ситуация: навесить с фланга. Он очень хорошо проявлял себя на тренировках. У нас не 11 игроков, в конце концов.

- Вы в первом тайме заменили Романа Зобнина, одного из ключевых игроков «Спартака». Как он себя чувствует, сыграет ли в понедельник?

- Посмотрим, лучше завтра посмотреть на характер травмы и развитие ситуации. Я думаю, что нет, но посмотрим. Может быть, наш медицинский департамент поможет ему подойти к следующей игре. Сейчас рано, что-то об этом говорить. Думаю, что по Айртону серьезных проблем нет, и он будет готов.

- Сложилось ощущение, что игроки «Спартака» часто падали на поле. Это результат грязной игры «Легии», или команда не выдерживает два матча в неделю?

- Мы готовили команду выдерживать график по два матча в неделю. Поэтому в прошлом сезоне был другой график с не таким плотным календарем. Если мы хотим показать наш класс, то должны быть готовы к нему. Больше речь не о физике, а об общей выносливости. Надо за несколько дней подготовиться к следующему матчу. Сложно выстроить мобилизацию в голове при двух матчах в неделю. У нас в понедельник матч, мы проиграли, надо придти в себя и взять реванш, показать все, на что мы способны.

- «Спартак» не реализовывает моменты. Вы сами сказали про 23 удара, но все-таки в створ из них пришло 3. В чемпионате России были матчи с «Рубином», «Нижним Новгородом», «Сочи» «Спартак» бил и непонятно куда. Сегодня по xG «Спартак» набрал 1,61, и все равно ноль голов. С чем вы связываете тотальное невезение «Спартака»? Ваш коллега Олег Кононов говорил, что «Спартаку» нужно 4 месяца на построение атакующего футбола. Сколько времени нужно вам?

- Мы эти удары тренируем каждый день, каждый день тренируем завершение атак. Футбол - любопытная штука, в некоторых сезонах даже не надо много бить, чтобы забивать голы. Такое случается. У нас есть Ларссон, Промес, классные футболисты, Понсе, все техничные. Соболев также, но мы мало забиваем. Эти игроки остаются после тренировок каждый раз, после каждой тренировки бьют по воротам. Невероятно, но факт. По поводу времени на построение, если тот тренер так сказал… сложно предсказать. Посмотрим. За те шесть недель, что я работаю в «Спартаке», игроки делали все, что было запланировано. Это была первая команда, которая так быстро училась и выполняла мою установку. Затем начались проблемы, плохой результат. Некоторые команды годами притираются, чтобы дать результат. Я не говорю об этом, нам надо работать. Разные вещи - работать, когда ты выигрываешь или проигрываешь. Сложнее работать, когда выигрываешь, проще работать, когда побеждаешь. Но это наша работа, наша задача - работать.