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Экс-защитник «Спартака» назвал «Легию» самой слабой командой группы ЛЕ

15 Сентября 2021 • 14:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
Через 0 ч. 47 мин.

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски высказался по поводу предстоящего матча в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «красно-белые» дома сыграет «Легии».

Немец заявил, что «Спартак» должен сегодня победить. Ничья в матче с «Легией» будет равносильна поражению. Он добавил, что чемпионы Польши являются самой слабой командой в группе, и если «красно-белые» хотят выйти в следующий раунд, то должны набирать шесть очков в двух матчах, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. В составе московского клуба он становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Сердар Таски
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