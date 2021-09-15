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Витория: «Я лидер этой команды, я ответственен за все, что происходит на поле»

15 Сентября 2021 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Легией» (0:1).

- Очень сложно объективно принимать этот результат, потому что мы проиграли. Мы сделали более чем достаточно, чтобы не просто добиться ничьей, но и выиграть. Как я и сказал вчера, детали могут делать разницу, они играют роль. Мы пропустили этот гол на 90 минуте и проиграли. Объективно сейчас сложно говорить о каком-то невезении, но моя команда сделала все для того, чтобы выиграть этот матч. 23 удара по  воротам, мы проводили разнообразные атаки, и длинными передачами, и короткими передачами. Но, конечно, мы проиграли. Очень сложно принимать этот результат.

- На сколько процентов вы готовы взять это поражение на себя?

- Я всегда это говорил, что я ответственный за все, что происходит на поле и с командой, это моя работа. Внутри мы можем говорить о разных вещах, что происходят на поле, но вся ответственность моя, 100%. Я лидер этой команды, я ответственен за все, что происходит на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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