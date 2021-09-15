​«Спартак» проиграл «Легии», как и 10 лет назад

Перед матчем против «Легии» в первом туре групповой стадии Лиги Европы Леонид Федун рассказал журналистам о намерении смыть позор десятилетней давности, когда «Спартак» проиграл польской команде дома 2:3 и вылетел из второго по рангу клубного турнира континента. Не получилось. «Красно-белые» доминировали на поле «Открытие Арены» в среду вечером, однако с реализацией возникли трудности. Гости же из Польши свой редкий момент в концовке не упустили и увезли из Москвы три зачётных балла.

Впереди у «Спартака» в Лиге Европы матчи против «Наполи» (на выезде 30 сентября) и «Лестера» (дома 20 октября).