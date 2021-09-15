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Лига Европы

​«Спартак» проиграл «Легии», как и 10 лет назад

15 Сентября 2021 • 19:50 Комментировать (24)
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Перед матчем против «Легии» в первом туре групповой стадии Лиги Европы Леонид Федун рассказал журналистам о намерении смыть позор десятилетней давности, когда «Спартак» проиграл польской команде дома 2:3 и вылетел из второго по рангу клубного турнира континента. Не получилось. «Красно-белые» доминировали на поле «Открытие Арены» в среду вечером, однако с реализацией возникли трудности. Гости же из Польши свой редкий момент в концовке не упустили и увезли из Москвы три зачётных балла.

Впереди у «Спартака» в Лиге Европы матчи против «Наполи» (на выезде 30 сентября) и «Лестера» (дома 20 октября).   

Протокол игры  
Спартак Москва 0:1 Легия
    90' Кастрати Лирим (0:1)
Максименко Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль   48' Джикия Георгий Мозес Виктор   82' (Соболев Александр Сергеевич (   82') Умяров Наиль   52' Зобнин Роман   23' (Хендрикс Йоррит (   23') Айртон Лукас   69' (Ломовицкий Александр (   69'   90') Ларссон Джордан   82' (Бакаев Зелимхан (   82'   90') Понсе Эсекель Промес Куинси
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Кутепов Илья Кауфриз Максимилиано Гапонов Илья Ещенко Андрей Литвинов Руслан Игнатов Михаил
Боруц Артур Енджейчик Артур   68' Ветеска Матеуш   50' Навроцкий Майк Йоханссон Маттиас   55' Слиш Бартош Харатин Игорь   59' (Кастрати Лирим (   59') Лима Лукас II   83' (Мучи Эрнест (   83') Младенович Филип Жозуэ Филипе   90'   90' (Лопеш Рафаэл (   90') Эмрели Махир   82' (Пекхарт Томаш (   82')
Запасные: Абу-Ханна Джоэл Мартинш Андре Холовня Матеуш Рибейру Юри Роуз Линдси Скибицки Кацпер Челхака Юрген Мишта Цезарий
15 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

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Спартак Москва Легия
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Комментарии (24)
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Рейтинг комментариев
ЯРЫЙ БРЮС
15 Сентября 2021 в 21:07
Кастрати кастрировал спартак
Nе gustа
15 Сентября 2021 в 21:04
спиритёныш негодуэ
Роман Мамедов
15 Сентября 2021 в 20:54
Свиноферма
Nе gustа
15 Сентября 2021 в 20:53
спиритишко с диманом после этой игры стали кастрати
ASa
15 Сентября 2021 в 20:52
0 1 от поляков... у себя на поле..... ммм.... кто там вчера подхрюкивал после 1 0 в лондоне от победителя ЛЧ? чего пятачки то в говно засунули? или когда сравниваешь противников и результат понимаешь на каком дне на дне дна ваша свиноферма?
ARTUR
15 Сентября 2021 в 20:31
Как в воду глядел.. Классика жанра, как только начинаются раздувание щёк и размахивая флагами так обсер..
ингерман
15 Сентября 2021 в 20:27
ай вчерась подкорытныя прикалывались над зенитом и грозились показац свой клас в лихе эуропы.. показали - было весело.. )))
Nе gustа
15 Сентября 2021 в 20:51
ай брат надо Бардаку в лиге тарасовки выступац,точно шампиньонами стануц))
ингерман
15 Сентября 2021 в 21:01
ай брат прыгоже сказал будто из тарасовки одну большую свиноферму сделал.. )))
SpaM
15 Сентября 2021 в 20:27
Кастрати - любимчик зенитчиков, судя по коментам. Впрочем это и до игры было понятно))))
Дарт Уилфред
15 Сентября 2021 в 20:15
никогда такого не было и вот опять
Redwhite1959
15 Сентября 2021 в 20:15
Повторилась в точности история пятилетней давности, когда "Спартак" в квалификации ЛЕ здесь же - на "Открытии-Арене" - на послених минутах проиграл АЕКу 0-1. Тогда "могильщиком" Спартака" стал Тричковски, сегодня - Кастрати. После той игры Федун уволил Аленичева и на пост ГТ пришёл Каррера с приставкой ИО. Не удивлюсь, если сейчас история повторится с Виторией(( Я с уважением отношусь к португальцу, но мне СОВСЕМ не понятно, как в состав попадают такие "неумейки" как Рассказов и Ломовицкий. Они же АБСОЛЮТНО не умеют играть в защите!!! Их обыгрывают один в один на счёт раз-два-три, позиционно они неверно занимают позиции, да ещё не успевают из атаки вернуться назад. Вот и гол во многом "привезли" эти двое. Теперь - Максименко! Помимо того, что АБСОЛЮТНО не умеет играть правой ногой, каждый его выход за пределы штрафной приводит болельщиков к предынфарктному состоянию!(( Понятно, что Селихов восстанавливается, но Ребров - ТОЧНО - таких ошибок не допускал бы! В общем история стара как мир - в обороне у "Спартака" всё такой же бардак! Португальские тренеры как раз и славятся тем, что умеют в кратчайшие сроки наладить игру команды в обороне. Но здесь - с Рассказовыми и Ломовицкими - это не получится НИКОГДА! P.S. Очередной позор! Когда уже всё это кончится? Сколько Федун и компания будут издеваться над болельщиками?((
Zenituwka
15 Сентября 2021 в 20:08
Спартаку вдул даже кастрати :D
Zenituwka
15 Сентября 2021 в 20:07
А куда спирит пропал сразу?)) Он чет там похрюкивал про Зенит-Челси 0:1. Как, чувак? Доволен Спартаком с Легией?)))
JUMPER
15 Сентября 2021 в 20:03

ай...КАСТРАТИ ай да маласа...))) энта новый мэм прилип новай жижей к хрюндилям...))) ну вот свеженькие боровы и паказали усем...как надыть играть в эфракупках...))) посмотрели посмиялись...))) где там СраМ...))) шо удавлетворен Кастратией...)))
CELTIC FROST
15 Сентября 2021 в 20:02
Тока захотел написать, про то, что "игра была ровна" (ну и?)) и т.д.), как Спартак снова подтвердил свое реноме еврокубкового гиганта. С такими "успехами" ведь можно и на 0 из 18 устроиться. Тока не в ЛЧ, а в ЛЕ.
Aleksandr Aleksandr
15 Сентября 2021 в 20:01
Униженные и опущеные!Как и вся Россия со своим спортом.Россия на играх выступает без флага,гимна,названия страны покуда это будет продолжаться результат будет соответственный.Надо переходить на весна-осень и не делать кучу перерывов это первое!Второе.Отменить лимит лигионеров!А пока будем выигрывать только у Мальты и Кипра.
Dimonorunov
15 Сентября 2021 в 20:00
Деградация Спартака!
только не мясо
15 Сентября 2021 в 19:59
Ой ржу - не могу!!!))) великие и могучие, мля...
CELTIC FROST
15 Сентября 2021 в 19:59
Кастраты против Кастрати или идет хрючок, качается - сдыхает на ходу
779
15 Сентября 2021 в 19:55
Неплохо выглядели. Особенно первые две трети матча.
Понравилось общее настроение. Старались, бежали. Без давления результата.
Но почему то чувствовал, что закончится всё именно так. Легия всё таки опытный и сыгранный клуб - видят, что Спартак подсел в стремлении и поняли, что могут сделать результат.
А так играли как обычно. Квинси и Мозес опять делали преимущество. Промес пока в 50% формы.
Понсе и Ларссон - холостая игра.
Замены вышли пустые. Соболеву требуется время для входа в игру. Ломовицкий для меня остаётся тайной - почему его оставляют в команде?
Легия сыграла умно и качественно, поэтому и результат. А в Варшаве нас могут и порвать.
Жаль, что перед дерби нагрузили по полной Мозеса и Квинси.
ингерман
15 Сентября 2021 в 19:54
ай кастрати - звязда! сделал хрюнделям прияцно!
а теперь тайна происхождения фамилии кастрати от дедушки )))
в старые добрые времена на олбанских свинофермах служил спец-чел, который добывал свиныя яйца для стола высокопоставленных особ, ибо хрюндельские яйца щитались афродизиаком.. чела этого называли - кастрати.. кароч делал из хряка борова.. двойная польза тыкскзыть.. ))) поэтому потомки этих кастрати и носят данную фамилию.. )))
но самое интересное шо эти самые кастрати обладали недюженной мужской силой хотя яйца и не воровали.. ну поняцное же дело настоящий цЫган он никогда не ворует.. он тока берец.. )))
Nastradamus
15 Сентября 2021 в 20:30
Даже спустя много веков, их потомки продолжают кастрировать хрюшек?
ингерман
15 Сентября 2021 в 20:44
одназначна.. )))
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окончен Спартак Москва 0:1 Легия
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16.09  19:45 Црвена Звезда ... Брага 2.34 3.5 3.05
16.09  19:45 Байер Л ... Ференцварош 1.27 5.8 13
16.09  19:45 Локомотив Москва ... Марсель 3.2 3.3 2.35
16.09  19:45 Митьюлланд ... Лудогорец 1.83 3.6 4.6
16.09  19:45 Галатасарай ... Лацио 3.4 3.5 2.19
16.09  22:00 Брондбю ... Спарта Прага 2.8 3.45 2.55
16.09  22:00 Лестер ... Наполи 2.19 3.5 3.4
16.09  22:00 Глазго Рейнджерс ... Лион 1.68 4 5.2
16.09  22:00 Монако ... Штурм 1.42 4.7 8.4
16.09  22:00 Айнтрахт Фр ... Фенербахче 1.63 3.95 5.8
16.09  22:00 ПСВ ... Реал Сосьедад 2.8 3.45 2.55
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