​«Спартак» проиграл «Легии», как и 10 лет назад

Перед матчем против «Легии» в первом туре групповой стадии Лиги Европы Леонид Федун рассказал журналистам о намерении смыть позор десятилетней давности, когда «Спартак» проиграл польской команде дома 2:3 и вылетел из второго по рангу клубного турнира континента. Не получилось. «Красно-белые» доминировали на поле «Открытие Арены» в среду вечером, однако с реализацией возникли трудности. Гости же из Польши свой редкий момент в концовке не упустили и увезли из Москвы три зачётных балла.
Впереди у «Спартака» в Лиге Европы матчи против «Наполи» (на выезде 30 сентября) и «Лестера» (дома 20 октября).
Протокол игры
|Спартак Москва
|0:1
|Легия
|90' Кастрати Лирим (0:1)
Максименко Александр • Рассказов Николай • Жиго Самуэль • 48'Джикия Георгий • Мозес Виктор 82' ( Соболев Александр Сергеевич ( 82') • Умяров Наиль • 52'Зобнин Роман 23' ( Хендрикс Йоррит ( 23') • Айртон Лукас 69' ( Ломовицкий Александр ( 69' ) • 90'Ларссон Джордан 82' ( Бакаев Зелимхан ( 82' ) • 90'Понсе Эсекель • Промес Куинси
Запасные: Ребров Артём • Селихов Александр • Кутепов Илья • Кауфриз Максимилиано • Гапонов Илья • Ещенко Андрей • Литвинов Руслан • Игнатов Михаил
Боруц Артур • Енджейчик Артур • 68'Ветеска Матеуш • 50'Навроцкий Майк • Йоханссон Маттиас • 55'Слиш Бартош • Харатин Игорь 59' ( Кастрати Лирим ( 59') • Лима Лукас II 83' ( Мучи Эрнест ( 83') • Младенович Филип • Жозуэ Филипе 90' 90' ( Лопеш Рафаэл ( 90') • Эмрели Махир 82' ( Пекхарт Томаш ( 82')
Запасные: Абу-Ханна Джоэл • Мартинш Андре • Холовня Матеуш • Рибейру Юри • Роуз Линдси • Скибицки Кацпер • Челхака Юрген • Мишта Цезарий
15 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
ай...КАСТРАТИ ай да маласа...))) энта новый мэм прилип новай жижей к хрюндилям...))) ну вот свеженькие боровы и паказали усем...как надыть играть в эфракупках...))) посмотрели посмиялись...))) где там СраМ...))) шо удавлетворен Кастратией...)))
Понравилось общее настроение. Старались, бежали. Без давления результата.
Но почему то чувствовал, что закончится всё именно так. Легия всё таки опытный и сыгранный клуб - видят, что Спартак подсел в стремлении и поняли, что могут сделать результат.
А так играли как обычно. Квинси и Мозес опять делали преимущество. Промес пока в 50% формы.
Понсе и Ларссон - холостая игра.
Замены вышли пустые. Соболеву требуется время для входа в игру. Ломовицкий для меня остаётся тайной - почему его оставляют в команде?
Легия сыграла умно и качественно, поэтому и результат. А в Варшаве нас могут и порвать.
Жаль, что перед дерби нагрузили по полной Мозеса и Квинси.
а теперь тайна происхождения фамилии кастрати от дедушки )))
в старые добрые времена на олбанских свинофермах служил спец-чел, который добывал свиныя яйца для стола высокопоставленных особ, ибо хрюндельские яйца щитались афродизиаком.. чела этого называли - кастрати.. кароч делал из хряка борова.. двойная польза тыкскзыть.. ))) поэтому потомки этих кастрати и носят данную фамилию.. )))
но самое интересное шо эти самые кастрати обладали недюженной мужской силой хотя яйца и не воровали.. ну поняцное же дело настоящий цЫган он никогда не ворует.. он тока берец.. )))