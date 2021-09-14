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Александр Мостовой: «Химки» были обыграны легко, и уверенность у «Спартака» теперь появилась» эксклюзив

14 Сентября 2021 • 20:04 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Легия
Через 20 ч. 26 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от домашнего матча «красно-белых» против «Легии» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Считаю, что «Спартак» ближе к победе. В последнем матче команда наконец-то забила больше одного мяча, могли забить и ещё. Я говорил, что «Спартаку» надо определиться с основой, и все будет налаживаться. Команда у них есть, состав есть. «Химки» были обыграны легко, и уверенность теперь появилась. Теперь на очереди «Легия», но её мы пока не видели, не знаю, что за команда.

«Спартак» играет дома при своих болельщиках, поэтому на этом фоне должны добиться победы. Болельщики «Спартака» здорово поддерживают команду, которая воодушевляется этим. Мы же знаем, как болельщики «Спартака» умеют болеть, это одни из лучших болельщиков. Если будет заполнен стадион, то это сумасшедшая поддержка. Для меня «Спартак» - фаворит предстоящего матча. Как играет «Легия», я пока не могу сказать», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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Комментарии (1)
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Don sangre
14 Сентября 2021 в 20:35
Для меня выздоровление Спартака ( если оно будет) начнется с дерби с ЦСКА. Выиграют значит пациент пошел на поправку. Проиграют - значит пациент мертв чем жив!
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15.09  17:30 Спартак Москва ... Легия 1.77 4 4.4
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