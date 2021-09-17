«Спартак» нанёс больше всех ударов в первом туре Лиги Европы

На официальном сайте УЕФА представлена статистика по матчам стартового тура группового этапа Лиги Европы. Согласно этим данным, московский «Спартак» является лидером по нанесенным ударам по воротам. Игроки российской команды нанесли в общей сложности 23 удара в проигранном поединке с варшавской «Легией».

Немного уступили «красно-белым» по этому показателю леверкузенский «Байер» и «Наполи». Футболисты этих команд нанесли по 22 удара по воротам своих соперников.

Матч «Спартак» - «Легия» состоялся на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 15 сентября. Хозяева уступили со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное время.