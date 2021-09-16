Баринов: «У нас весь футбол, кроме пляжного, – один большой позор»

Народный артист России Валерий Баринов отреагировал на поражение «Спартака» в матче первого тура Лиги Европы против «Легии» со счётом 0:1.

«Спартак» вроде играл, вроде пытался что-то. Потом взяли и пропустили. У нас пока вообще весь футбол, кроме пляжного – один большой позор», - приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

По мнению артиста, после одного матча ещё пока рано говорить о том, что «красно-белые» лишились шансов на выход из группы.

Ранее Александр Бубнов поделился своим прогнозом, как для «Спартака» завершится групповой раунд Лиги Европы.