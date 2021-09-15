Витория: «Если будете справедливы, то признаете, что мы сделали всё, чтобы выиграть матч»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Легией» (0:1) ответил на вопрос о психологическом состоянии игроков.

- Вы славитесь как тренер, который умеет выстраивать оборону. У вас в «Бенфике» играл Любомир Фейса. Связан ли переход на три защитника в связи с тем, что у нас отсутствует опорный полузащитник?

- Нет, не потому что у нас нет опорника. Это одна из схем, по которой мы играем, которую мы использовали в прошлом матче. У нас есть Умяров, Йоррит Хендрикс, они могут нормально выступать на этой позиции. У нас есть схемы с тремя и четырьмя защитниками. Сейчас мы играем с тремя защитниками. Вы задаете эти вопросы, потому что мы проиграли? Если вы будете справедливы, то признаете, что мы сделали все, чтобы выиграть матч. Ошибка - не ошибка, понятно, маленькая деталь, но мы сделали все, что должны были, просто не забили, к сожалению. 23 удара.

- После такого обидного мяча нет ли опасения, что ребята надломятся психологически? Все-таки они подверглись обструкции со стороны болельщиков, их оскорбляли, им свистели. Они уходили с лицами, будто были на похоронах. Что сказали в раздевалке после матча, может быть, подбодрили?

- Это не простая ситуация, мы не счастливы этим, потому что перед матчем все были преисполнены энтузиазма, были готовы к игре. Со стартовым свистком мы порой спешили, порой ошибались. Игроки - не машины, а люди. Они могут показывать свои эмоции, здесь нет ничего такого. После свистка мы немного поговорили по игре, у нас завтра снова тренировка. Лучше говорить со спокойной головой и без эмоций, которые их переполняют. Обо всех деталях и ошибках уже поговорим завтра.