Зобнин в середине первого тайма покинул поле из-за повреждения

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в первом тайме матча с «Легией» и был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел другой полузащитник Йоррит Хендрикс.

Напомним, что прямо сейчас «Спартак» дома играет с «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. В первом тайме команды голов не забивали.

На матче сегодня присутствует владелец команды Леонид Федун, который заявил, что цель «Спартака» сегодня - «смыть позор десятого года». Также с трибун за игрой наблюдает главный тренер сборной России Валерий Карпин и его предшественник Станислав Черчесов.