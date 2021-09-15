Какие шансы у «Спартака» и «Локомотива» выиграть Лигу Европы

15 сентября стартует групповой раунд Лиги Европы. «Спартак» попал в группу С вместе «Лестером», «Наполи» и «Легией», а компанию «Локомотиву» в группе Е составили «Марсель», «Лацио» и «Галатасарай». Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценило шансы российских клубов на победу в турнире.

После реформы УЕФА с этого сезона количество участников групповой стадии Лиги Европы сократилось с 48 до 32. Лёгких и проходных групп теперь на турнире нет, а состав участников смотрится прилично. Нет и откровенных «пассажиров», из-за которых серьёзно страдал имидж турнира. Главная цель реформы – чтобы было интересно. Российским болельщикам точно будет интересно и в этом плане жеребьёвка удалась – «Спартак» и «Локо» попали в квартеты, которые точно не будут скучными. Но вот только после жеребьёвки перспективы московских клубов стали весьма туманными.

«Спартак»

Стоимость состава – 142 млн евро

В группе у «красно-белых» будет «Наполи», который на данный момент возглавляет Лучано Спаллетти. В Москву приедут сразу три чемпиона Европы – Лоренцо Инсинье, Джованни Ди Лоренцо и Алекс Мерет. Кроме того, у неаполитанцев есть ещё Манолас, Кулибали, Лосано, Осимхен и Политано, которые точно потреплют нервы футболистам «Спартака». Стоимость состава – 497 млн евро.

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«Лестер» – одна из самых симпатичных команд в АПЛ. В двух последних сезонах чемпионата Англии «лисы» финишировали на пятом месте, остановившись в шаге от зоны ЛЧ. Джейми Варди может быть большой проблемой для защитников «Спартака» – его рывки за спину известны далеко за пределами АПЛ. Брендан Роджерс в этом году взял со своей командой Кубок и Суперкубок Англии. Оборонительная линия «Лестера» смотрится солидно – Сеюнджю, Джастин, Перейра, Бертран. В полузащите играют Мэддисон, Барнс, Дака, Ихеаначо, Тилеманс, Ндиди – это уровень топ-клуба даже в сильной Англии. Стоимость состава – 557 млн евро.

Если «Спартак» планирует выйти из группы, то нужно брать максимальное количество очков с «Легией». Самую титулованную команду Польши тренирует Чеслав Михневич. В прошлом сезоне «Легии» не удалось пробиться в групповой раунд ЛЕ, но в чемпионате Польши получилось взять золото. В составе «Легии» играют опытный голкипер Артур Боруц, Филипп Младенович, Артур Енджейчик, Махир Эмрали. «Легия» претендовала на группу ЛЧ – прошла двух соперников, но вылетела от загребского «Динамо». В заключительной квалификационной стадии Лиги Европы «Легия» прошла «Славию». Стоимость состава – 25 млн евро.

Шансы на выход из группы – 25%.

«Локомотив»

Стоимость состава – 79 млн евро

В Москву пожалует ещё один топовый итальянский тренер – Маурицио Сарри, возглавляющий на данный момент «Лацио». В прошлом году Марко Николич отлично готовил команду под фаворитов, но сейчас ему будет противостоять Сарри, который и сам может перехитрить любого. Стоимость состава – 327 млн евро.

«Марсель» может стать неприятным соперником. Провансальцев возглавляет один из лучших учеников Марсело Бьелсы – Хорхе Сампаоли. Агрессивный прессинг, нацеленность на ворота, тактическая гибкость – парни Сампаоли могут создать большие проблемы. Во Франции «Марсель» не считается претендентом на зону ЛЧ, но Сампаоли пришёл, чтобы это изменить. Стоимость состава – 253 млн евро.

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С «Галатасараем» железнодорожники пересекались на групповой стадии Лиги чемпионов-2018/19. Возможно, именно с «Галатасараем» и пойдёт борьба за унизительное третье место, которое даст право перейти в Лигу конференций. Стоимость состава – 101 млн евро.

Шансы на выход из группы – 35%.

Могут ли «Спартак» или «Локомотив» выиграть Лигу Европы?

Московские команды попали в сильные по составу группы, в которых они не считаются фаворитами. Чтобы занять одно из двух первых мест, нужно обыгрывать команды из топ-лиг. Шансы на выход, конечно, есть, учитывая не самый сильный подбор игроков у «Марселя» либо возможную немотивированность «Лестера». Даже если московским командам удастся преодолеть группу, их шансы на победу в турнире не превышают 1%. Главными фаворитами Лиги Европы считаются английские «Лестер» и «Вест Хэм», итальянские «Наполи» и «Лацио», немецкие «Байер» и «Айнтрахт», испанские «Реал Сосьедад» и «Бетис», а также французские «Лион» и «Монако».