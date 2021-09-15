Рассказов: Пропущенный гол от «Легии» - моя вина

Сегодня «Спартак» потерпел поражение от «Легии» в Лиге Европы, пропустив решающий гол уже в компенсированное время. Защитник команды Николай Рассказов признался, что в том эпизоде ключевую роль сыграла его индивидуальная ошибка.

Игрок поделился, что чувствует свою вину в итоговом результате матча. «Я просто играл не внимательно, думал, что мяч уходит. Но в футболе «я думал» не прокатывает», - цитирует Рассказова «Спорт-Экспресс».

Также россиянин заверил, что «Спартак» еще попытается добыть победы в остальных поединках группового этапа, несмотря на статус оппонентов, в данном случае «Лестера» и «Наполи».