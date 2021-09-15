Витория: «У «Легии» было всего два подхода»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итоги матча с «Легией» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Результат, наверное, точно огорчает. А игра «Спартака» как вам?

- Очень сложно принять такой результат, это поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более, чем достаточно для того, чтобы победить, сделали 23 удара по воротам, разнообразно атаковали разными флангами, но это футбол, здесь решают детали, на 90-й минуте случилось то, что случилось, к сожалению, мы проиграли.

- Вы выпустили двух футболистов на фланги обороны, Бакаева и Ломовицкого. Могло ли это повлиять на пропущенный мяч, потому что он пришел из их зоны?

- Мы контролировали игру, играли дома, искали свои шансы и выпустили игроков на те же позиции, просто с другими характеристиками. У «Легии» было всего два подхода, две возможности забить гол, но футбол такого уровня про детали. Детали, к сожалению, решают все. В начале у нас была скорость, мобильность, потом мы немного внесли изменения во втором тайме, вышли игроки с другими характеристиками. Вышел Соболев, чьи качества вы хорошо знаете, вышел Бакаев, который способен хорошо подать, но опять же мы играли лучше, и мне сложно принять это поражение.

- Вас удивило, что 4 дня назад вы слышали слова поддержки болельщиков, а сегодня вы и команда уходили в подтрибунное помещение под обструкцию?

- Конечно, я понимаю эмоции фанатов, но такова жизнь, бывают удачные моменты, есть неудачные моменты. Очень сложно принимать результат. Повторюсь, что мы нанесли 23 удара, многие их пределов штрафной. В то же время у соперника было два момента. Я понимаю наших фанатов. Благодарю их за поддержку и понимаю их разочарование, мы сами очень сильно разочарованы. Я и моя команда.