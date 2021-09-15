«Спартак» ужасен в Европе: кто был худшим игроком в матче Лиги Европы против «Легии»

Оценки футболистам Руя Витории

Три матча в рамках еврокубков этого сезона – три поражения с общим счётом 0:5. Катастрофа, не иначе. И если пощёчину от «Бенфики» можно было списать на разный класс команд, то домашнее поражение от «Легии» в Лиге Европы – результат ужасный. Падение в таблице коэффициентов продолжится, конца ему не видно. «Спартак» играл не хуже «Легии», но знатно просел в концовке, за что и поплатился.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 23:7, в створ – 3:2, угловые – 6:3. Кто же оказался худшим футболистом «Спартака»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

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«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Сложно оценить игру Максименко, работы у которого почти не было. Опасный удар Эмрели приняла на себя штанга, удар Кастрати – сетка ворот. У Саши всего один сейв, и тот после слабого удара издали.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 5,0. По традиции цепкий Рассказов уснул в концовке и был жестоко наказан. Свежий Мучи усвистал через его зону, по сути сделав победный гол «Легии». Это был второй раз в матче, когда Рассказова прошли на дриблинге.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Центр обороны «Спартака» продолжает выдавать хорошие матчи при скверной игре всей команды. Джикия с Жиго даже гол победный могли соорудить, но крестовина была против.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Француз по традиции безупречен в борьбе: сегодня он выиграл пять единоборств из семи, заработал два штрафных удара и четыре раза начинал атаку точной длинной передачей. Жиго держит класс из матча в матч, что очень радует.

АЙРТОН – 5,5. Неплохо «поджигал» свой фланг Айртон, частенько ставя в тупик оборону «Легии» своей скоростью. Но этого мало. Однажды не добежал до мяча раньше Боруца, придумав момент своей самоотверженностью. Однажды неудачно сыграл в своей штрафной площади, чуть не привезя пенальти.

РОМАН ЗОБНИН – б/о. Здоровья Роману, быстро покинувшему поле из-за травмы.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Очень слаб в единоборствах Умяров, что для центрального полузащитника – смерть. Проиграл 9 эпизодов и 12, да ещё и постоянно проигрывал в скорости мышления. Вполне мог насобирать две жёлтые карточки, но арбитр выписал всего одну.

ВИКТОР МОЗЕС – 4,5. Пора бы уже наладить прицел Виктору Мозесу, чьи навесы вообще не доходят до адресата. Сегодня ни один из четырёх не достался партнёру. Нет обостряющих передач у Мозеса, два удара мимо ворот, один – из очень хорошей позиции.

КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Сложно ставить положительную оценку игроку атакующей группы, когда «Спартак» снова уходит без забитых мячей. Куинси заслужил своей активностью – дважды начинал атаки перехватом и сам же завершал, активно взаимодействовал с Понсе, отдавал обостряющей передачи, бил. Но надо бы уже попадать по воротам.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 4,0. Швед продолжает существовать бледной тенью себя же времён Тедеско. Никаких передач в обострение, дважды - очень прямолинейные удары из неплохих позиций. И вообще, мало движения. Всего 18 точных передач отдал Джордан.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 5,0. Аргентинец хотя бы старался. Пять раз выиграл борьбу вверху. Взяв мяч после длинных забросов, неплохо комбинировал с Промесом, отдавая в темп. Но опять же, задача форварда забивать голы, а у Понсе – три удара мимо ворот и ни одного в створ.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о. Голландец в очередной раз показал, почему он начинает матчи на скамейке. Даже в сравнении с Зобниным видна ощутимая разница в классе.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о. Ужасно вышел на замену. Фланг стал проседать и в атакующих, и в оборонительных действиях.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.