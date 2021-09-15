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Лига Европы

«Спартак» ужасен в Европе: кто был худшим игроком в матче Лиги Европы против «Легии»

15 Сентября 2021 • 20:10 Комментировать (7)
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Оценки футболистам Руя Витории

Три матча в рамках еврокубков этого сезона – три поражения с общим счётом 0:5. Катастрофа, не иначе. И если пощёчину от «Бенфики» можно было списать на разный класс команд, то домашнее поражение от «Легии» в Лиге Европы – результат ужасный. Падение в таблице коэффициентов продолжится, конца ему не видно. «Спартак» играл не хуже «Легии», но знатно просел в концовке, за что и поплатился.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 23:7, в створ – 3:2, угловые – 6:3. Кто же оказался худшим футболистом «Спартака»? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки «красно-белым».

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

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«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Сложно оценить игру Максименко, работы у которого почти не было. Опасный удар Эмрели приняла на себя штанга, удар Кастрати – сетка ворот. У Саши всего один сейв, и тот после слабого удара издали.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – 5,0. По традиции цепкий Рассказов уснул в концовке и был жестоко наказан. Свежий Мучи усвистал через его зону, по сути сделав победный гол «Легии». Это был второй раз в матче, когда Рассказова прошли на дриблинге.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Центр обороны «Спартака» продолжает выдавать хорошие матчи при скверной игре всей команды. Джикия с Жиго даже гол победный могли соорудить, но крестовина была против.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Француз по традиции безупречен в борьбе: сегодня он выиграл пять единоборств из семи, заработал два штрафных удара и четыре раза начинал атаку точной длинной передачей. Жиго держит класс из матча в матч, что очень радует.

АЙРТОН – 5,5. Неплохо «поджигал» свой фланг Айртон, частенько ставя в тупик оборону «Легии» своей скоростью. Но этого мало. Однажды не добежал до мяча раньше Боруца, придумав момент своей самоотверженностью. Однажды неудачно сыграл в своей штрафной площади, чуть не привезя пенальти.

РОМАН ЗОБНИН – б/о. Здоровья Роману, быстро покинувшему поле из-за травмы.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Очень слаб в единоборствах Умяров, что для центрального полузащитника – смерть. Проиграл 9 эпизодов и 12, да ещё и постоянно проигрывал в скорости мышления. Вполне мог насобирать две жёлтые карточки, но арбитр выписал всего одну.

ВИКТОР МОЗЕС – 4,5. Пора бы уже наладить прицел Виктору Мозесу, чьи навесы вообще не доходят до адресата. Сегодня ни один из четырёх не достался партнёру. Нет обостряющих передач у Мозеса, два удара мимо ворот, один – из очень хорошей позиции.

КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Сложно ставить положительную оценку игроку атакующей группы, когда «Спартак» снова уходит без забитых мячей. Куинси заслужил своей активностью – дважды начинал атаки перехватом и сам же завершал, активно взаимодействовал с Понсе, отдавал обостряющей передачи, бил. Но надо бы уже попадать по воротам.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 4,0. Швед продолжает существовать бледной тенью себя же времён Тедеско. Никаких передач в обострение, дважды - очень прямолинейные удары из неплохих позиций. И вообще, мало движения. Всего 18 точных передач отдал Джордан.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 5,0. Аргентинец хотя бы старался. Пять раз выиграл борьбу вверху. Взяв мяч после длинных забросов, неплохо комбинировал с Промесом, отдавая в темп. Но опять же, задача форварда забивать голы, а у Понсе – три удара мимо ворот и ни одного в створ.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о. Голландец в очередной раз показал, почему он начинает матчи на скамейке. Даже в сравнении с Зобниным видна ощутимая разница в классе.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о. Ужасно вышел на замену. Фланг стал проседать и в атакующих, и в оборонительных действиях.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Nе gustа
15 Сентября 2021 в 21:02
ай прямо на корыто-арене опозорились перед пятачиной спиритёныша подкорытного
KLINSMANN
15 Сентября 2021 в 20:47
Зобнин красавчек! Слился заранее шоб не позориться
ARTUR
15 Сентября 2021 в 20:44
Что за название??? Ужасен в Европе?? По вашему он в рпл феерить???
Sierge
15 Сентября 2021 в 20:47
А кто в РПЛ феерит?
ARTUR
15 Сентября 2021 в 20:50
Сочи
Sierge
15 Сентября 2021 в 20:34
Почему гол валят на рассказова? А что центральным защитникам не надо держать своих визави? Игра местами была не плоха но чувство дежавю что Спартак в конце глупо пропустит не покидало. Спартак не умеет доигрывать матчи с соперниками которые на бумаге слабее и это безотносительно тренера. Такое было и при карпе и при аленичеве и при тедеско
779
15 Сентября 2021 в 20:16
Ну да, где то так.
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окончен Спартак Москва 0:1 Легия
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16.09  22:00 Брондбю ... Спарта Прага 2.8 3.45 2.55
16.09  22:00 Лестер ... Наполи 2.19 3.5 3.4
16.09  22:00 Глазго Рейнджерс ... Лион 1.68 4 5.2
16.09  22:00 Монако ... Штурм 1.42 4.7 8.4
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