Колосков - о «Спартаке»: «Такое впечатление, что люди первый раз увидели мяч»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на провальный старт московского «Спартака» в групповом раунде Лиги Европы. Подопечные Руя Витории на «Открытие Банк Арене» потерпели поражение от варшавской «Легии».

«Невозможно смотреть такой футбол. Такое впечатление, что люди первый раз увидели мяч, имею в виду «Спартак». Вполне закономерный итог», - приводит слова Колоскова «Рейтинг Букмекеров».

«Красно-белые» уступили со счетом 0:1, пропустив гол в самой концовке встречи.

Во втором туре групповой стадии «Спартак» на выезде сыграет против «Наполи». Матч пройдет 30 сентября.