Промес: «Я не считаю, что наша задача - занять третье место»

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес на пресс-конференции перед матчем с «Легией» ответил на вопросы журналистов.

- С какими чувствами встречаете Лигу Европы для «Спартака»? Что ждать болельщикам от матча с «Легией»? Какие шансы «Спартака» на положительный исход?

- Какие эмоции? Отличные эмоции. Лига Европы - это топ-турнир, один из лучших. Для нас это шанс показать свою силу, показать, на что мы способны на фоне европейских соперников, очень интересный старт, жду его с нетерпением.

- Расскажите, что происходит с командой в этом сезоне? Не все получается. Получилось ли справиться с теми проблемами, которые были в игре?

- Видимо, вы говорите про РПЛ. Да, был сложный старт, но все-таки последний матч мы выиграли, думаем только о завтрашней игре. Очень круто, что играем дома, ждем поддержки от болельщиков. Думаю, что будущее для нас будет достаточно позитивным. Завтра, конечно, покажем, на что способны. Надеемся, покажем, что черная полоса позади.

- Вопрос по поводу вашей недавней травмы. Вы только что восстановились. Вас ничего не мучает, можно сказать, что вы полностью восстановились?

- Я на 100% готов, чувствую себя прекрасно, как вы могли убедиться в предыдущей игре.

- Вы забили в последней игре. Насколько это придает вас уверенности? Можете ли вы стать для команды тем страйкером, который клал по 20 мячей за сезон и больше?

- Стараюсь. Вообще забивать - изначально не совсем моя работа. Я больше настроен на то, чтобы отдавать голевые передачи, но могу и забивать. Почему нет? С удовольствием это делаю. Вообще, на мой взгляд, неважно кто забивает, важно, чтобы команда побеждала. Я в прекрасной форме, работаю над собой, смотрим только вперед.

- По последним матчам видно, что «Спартаку» легче играть на пространстве, в контратаках, не всегда получается играть в контроль и позиционной атаке. Что надо добавить, или стиль «Спартака» состоит в вертикальном футболе?

- Думаю, это все-таки вопрос к тренеру, он может ответить лучше. Мы можем играть и так, и так. Да, действительно, мы опасны в контратаках, это наше оружие. Но мы должны уметь играть и в другой футбол. Лучше все-таки об этом спросить у тренера.

- Недавно бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов сказал, что он общался с игроками «Спартака», и они ему сказали, что сборы под руководством Руя Витории, которые проходили летом, были самыми легкими в их жизни. Можете ли вы подтвердить? Или нагрузки были достаточно сильными?

- Хочу говорить только о завтрашней игре.

- Успели изучить «Легию». Какие сильные и слабые стороны отметите? Что ждать от этой команды? Учитывая, что последний визит варшавского клуба выдался для «Спартака» крайне неудачным. Учитывая, что у нас в группе есть еще «Наполи» и «Лестер», которых вы наверняка считаете фаворитами, можно ли говорить, что вы с «Легией» будете бороться за третье место? Или есть надежда, что «Спартак» поборется за плей-офф Лиги Европы?

- «Легия» была чемпионом в прошлом сезоне, но сейчас у нее непростой старт. Я тут провел небольшое исследование. Тем не менее, у команды есть качества, она играет в Лиге Европы. Сложный матч для нас. Что касается места, я не считаю, что наша задача - занять третье место. А кто выиграет, я тоже не хочу говорить. Все хотят быть первыми. Очень важно в первом матче взять три очка.

- Если завтра перед вами появится футбольный джин и скажет, что перед вами два желания - чемпионство в РПЛ или победа в Лиге Европы. Что вы выберете?

- Оба желания хочу, чтобы исполнились, сложный вопрос.