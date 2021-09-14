Витория возмутился, услышав вопрос о самых лёгких сборах в карьере футболистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Легией» был недоволен вопросами о физическом состоянии команды.

- В каком физическом состоянии команда подходит к завтрашнему матчу? Есть ли те футболисты, которые рискуют пропустить матч из-за повреждений?

- По поводу травмированных, у нас все готовы за исключением тех, кто проходит сейчас восстановление. Это Маслов и Мелкадзе. Что касается вопроса про физическую готовность, почему все спрашивают про физику? Футбол - это вообще не только физика. Обо всем надо говорить в комплексе. Если вы видите пианиста, который хорошо играет на пианино, он же не бегает вокруг пианино, не носится вокруг, чтобы хорошо играть на пианино. Футбол - это прежде всего о принятии решений. Надо принимать решения с мячом и без мяча, на своей половине. Физическое состояние - это лишь один из компонентов, которые мы рассматриваем в комплексе.

- Матч с «Легией» состоялся 10 лет назад. Тогда это было квалификация Лиги Европы. Все закончилось печально для «Спартака»? Знаете о том матче, как избежать недонастроя против «Легии», которая изначально считается аутсайдером в противостоянии?

- Знаю о том матче, но история есть история. Сейчас не так важно, что произошло 10 лет назад. Нам важно сохранять предельную концентрацию, но при этом быть сообразительными, умными и обращать внимание на все детали. Какая команда будет уделять большее внимание на поле каждой детали, та и победит.

- Бывший футболист «Спартака» Сослан Гатагов сказал, что его не удивило, что «Спартак» так начал нестабильно сезон, потому что группа игроков, с которой он общается, сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни, нет никакой нагрузки с точки зрения функциональной составляющих. Важный момент: в какой степени Владимир Чепзанович является главным ответственным за функциональную подготовку? Или что-то в этом плане изменилось?

- Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, значит, им они понравились. А вообще это слухи, сейчас у нас здесь Лига Европы, мы к ней абсолютно готовы. Давайте обсуждать Лигу Европы. Если вы хотите поговорить о физике и тактике, давайте устроим отдельную личную встречу. Я с удовольствием вам отвечу на все вопросы. Перед матчем Лиги Европы обсуждать такие моменты, это просто за гранью. Это просто не укладывается никак. Мы спокойны, сконцентрированы, полностью сосредоточены на нашей задаче, и самое главное - мы все вместе, все члены тренерского штаба, мои помощники. А ответственность лежит только на мне, на главном тренере.

Я выиграл 11 титулов, три чемпионских титула в двух странах, выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Кто прав?