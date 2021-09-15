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Шиманьски пожелал победы «Легии» в матче со «Спартаком»

15 Сентября 2021 • 13:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
Через 3 ч. 18 мин.

Польский хавбек Себастиан Шиманьски, выступающий в российской Премьер-лиге за столичное «Динамо», выразил поддержку варшавской «Легии» в преддверии гостевого поединка против «Спартака» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Только победа», - гласит сообщение футболиста под одним из постов клуба в «Фейсбуке».

Напомним, что Себастиан является воспитанником академии «Легии».

Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится сегодня, 15 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени. Текстовую трансляцию организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Варшава Себастиан Шиманьски
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15.09  17:30 Спартак Москва ... Легия 1.77 4 4.4
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