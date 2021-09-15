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Премьер-лига

Гендиректор «Спартака»: Я не видел, чтобы игроки отрабатывали все эпизоды до конца

15 Сентября 2021 • 23:05 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался касательно последних результатов команды, а также поделился, какая реакция была у него на поражение от «Легии» на родном стадионе в Лиге Европы.

В интервью Sport24 Мележиков принес извинения болельщикам за работу всех представителей клуба. «Будем искать пути выхода из этой ситуации. Надо быть единым целым, биться друг за друга. Все эпизоды надо отрабатывать до конца. А этого в концовке сегодняшнего матча я, к сожалению, не увидел», - заявил генеральный директор.

Добавим, что в текущем сезоне «Спартак» проиграл все три поединка на международной арене, не забив ни единого гола. Во внутреннем же  чемпионате «красно-белые» идут лишь на девятой строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
16 Сентября 2021 в 00:11
Одни могут, но не хотят! А другие хотят, но не могут! "Спартак" сейчас относится ко вторым(( Из 23 ударов по воротам только 3 в створ((( Это что же за "мастера" такие играют за прославленный клуб? Бездари - да и только((( Лимит надо СРОЧНО отменять, чтобы такие как Рассказов, Умяров и Ломовицкий БЛИЗКО к основе подойти не могли!!!
AndrewS
15 Сентября 2021 в 23:20
"Все эпизоды надо отрабатывать до конца. А этого в концовке сегодняшнего матча я, к сожалению, не увидел»(с)

Лично я этого не увидел на протяжении всего матча. Больше того, было стойкое ощущение, что игроки умышленно "запарывают" атаки на стадии их завершения. Почему?.. Вывод напрашивается сам-собой. Боюсь, поражение в дерби с ЦСКА может стать последней каплей: Rui, goodbye! Zarema won...
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