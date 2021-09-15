Гендиректор «Спартака»: Я не видел, чтобы игроки отрабатывали все эпизоды до конца

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался касательно последних результатов команды, а также поделился, какая реакция была у него на поражение от «Легии» на родном стадионе в Лиге Европы.

В интервью Sport24 Мележиков принес извинения болельщикам за работу всех представителей клуба. «Будем искать пути выхода из этой ситуации. Надо быть единым целым, биться друг за друга. Все эпизоды надо отрабатывать до конца. А этого в концовке сегодняшнего матча я, к сожалению, не увидел», - заявил генеральный директор.

Добавим, что в текущем сезоне «Спартак» проиграл все три поединка на международной арене, не забив ни единого гола. Во внутреннем же чемпионате «красно-белые» идут лишь на девятой строчке в турнирной таблице.