Витория: «Я могу сойти с ума, но никогда не сдаюсь. Хватит задавать такие вопросы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции после матча с «Легией» (0:1) призвал болельщиков не обращать внимания на результат.

- «Спартак» плохо стартовал в РПЛ, вылетел из Лиги чемпионов, теперь поражение в Лиге Европы. Получается, что результат неудовлетворительный. Я думаю, вы не будете с этим спорить. Насколько вы готовы продолжать работу в «Спартаке»? Насколько вы верите, что руководство будет продолжать вам доверять после таких результатов?

- Я здесь, я лидер, я главный тренер, я никогда не сдаюсь. Я могу сойти с ума, но никогда не сдаюсь. Хватит задавать такие вопросы. Я не могу вам повторять ответ каждый раз, он всегда будет таким же.

- «Легию» считали последней командой по классу в группе, но она сейчас победила. Дальше у «Спартака» выезд в Неаполь и спарка с «Лестером». Сейчас у вас уже не очень хорошие шансы, возможно, и на третье место. Как вы оцениваете шансы в еврокубках?

- У нас все соперники сильные, но вы знаете мой подход: вот есть игра, давайте к ней готовиться. Придет время игр с «Наполи» и «Лестером», будем готовиться к этим матчам. В футболе так бывает, что иногда смотришь на вещи одним образом, а на самом деле все происходит иначе. Если бы такая же история случилась бы на 90-й минуте в нашу пользу, сейчас бы все говорили, что заслужили мы и совершенно справедливо добились победы. Но в футболе одна деталь, минута… Наверное, ваши отчеты уже были готовы, а после гола «Легии» вам пришлось все переписывать, и сейчас вы задаете такие вопросы. Давайте смотреть на вещи трезво. Много хороших вещей мы сделали по ходу этого матча. Игра прошла, а по поводу «Наполи» и «Лестера» - будем думать, когда придет время.

- У «Спартака» в этом сезоне результаты - качели. Вы понимаете, почему так происходит? Есть ли мысли, как это исправлять?

- Если говорить об этом матче, мы, конечно, надеялись на хороший результат, плюс мы хорошо сыграли с «Химками». Конечно, мы надеялись, что будет две победы. Результат такой. Давайте сейчас, пусть это сложно, забудем о результате. Мы делали то, что должны были, мы создавали подходы, мы били, у нас были шансы и возможности, хороший ритм, качество принятия решений. Мы просто не забили. Защитники давали возможность нашим нападающим забить, но потом одна ошибка… Есть следующий матч. Знаете, хорошо, что в понедельник будет этот матч, нам надо поскорее подготовиться к этой игре. Хороший результат в следующем матче поможет нам поскорее забыть об этом обидном поражении.