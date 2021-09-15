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Пономарёв ждёт победу «Спартака» над «Легией»

15 Сентября 2021 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
Через 0 ч. 47 мин.

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».

«Легия» - очень противная команда. Она какая-то пророссийская. Играет в такой же противный футбол, как и у нас», – подчеркнул собеседник «Спорт-Экспресса».

По мнению Владимира Пономарёва, сейчас в игре подопечных Руя Витории наблюдается прогресс, поэтому москвичам удастся начать путь в Лиге Европы с победы. Эксперт прогнозирует успех «Спартака» со счётом 2:0.

Напомним, что на трибуны «Открытие Банк Арены» смогут попасть больше 13 тысяч болельщиков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Лига Европы Владимир Пономарёв
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15.09  17:30 Спартак Москва ... Легия 1.77 4 4.4
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