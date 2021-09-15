Пономарёв ждёт победу «Спартака» над «Легией»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией».

«Легия» - очень противная команда. Она какая-то пророссийская. Играет в такой же противный футбол, как и у нас», – подчеркнул собеседник «Спорт-Экспресса».

По мнению Владимира Пономарёва, сейчас в игре подопечных Руя Витории наблюдается прогресс, поэтому москвичам удастся начать путь в Лиге Европы с победы. Эксперт прогнозирует успех «Спартака» со счётом 2:0.

Напомним, что на трибуны «Открытие Банк Арены» смогут попасть больше 13 тысяч болельщиков.