​«Спартак» добивается увеличения пропускной способности «Открытие Арены» на матч с «Легией»

«Спартак» пытается добиться увеличения пропускной способности «Открытие Арены» на ближайший матч. Как рассказал ТАСС глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов, клуб попросил Роспотребнадзор пустить на игру Лиги Европы против «Легии» 15 тысяч человек.

Напомним, что на последние матчи «Спартаку» разрешалось пропустить на стадион 3 тысячи болельщиков.

Матч между «Спартаком» и «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы пройдёт в ближайшую среду, 15 сентября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» команды услышат в 17:30 по московскому времени.