Петржела – о «Спартаке»: «Это катастрофа!»

Сейчас «Спартак» критикуют все подряд – причина этому, конечно же, очередное поражение московской команды. В этот раз «красно-белые» уступили «Легии» в групповом этапе Лиги Европы, а своими мыслями касательно игры поделился бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела.

«Это катастрофа!» - кратко описал происходящее в «Спартаке» специалист. Более того, в интервью «Спорт-Экспрессу» чех заявил, что не понимает, куда движется российский футбол, ссылаясь на последние неудачные выступления местных команд.

Также Петржела считает, что подобный результат был ожидаем. Напомним, что это поражение стало уже шестым под руководством Руя Виктории – побед, к слову, пока в два раза меньше.