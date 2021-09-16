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Лига Европы

Бубнов прогнозирует «Спартаку» последнее место в группе

16 Сентября 2021 • 08:47 Комментировать (1)
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Эксперт Александр Бубнов высказался на тему поражения московского «Спартака» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Красно-белые» не сумели набрать очки в поединке с «Легией», уступив дома 0:1.

«Спартак» провёл очень плохой матч и уже со старта имеет мало шансов на выход из группы. Реальней теперь видится перспектива последнего места», - приводит слова Бубнова Sportbox.

В поединке против «Легии» москвичи потеряли из-за травмы Романа Зобнина.

В следующем туре Лиги Европы «Спартаку» предстоит сыграть в гостях против «Наполи».

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Комментарии (1)
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Don sangre
16 Сентября 2021 в 09:06
Ясен пень от бубен бьет.... Эх бьёт нас судьбинушка... Хоть бери сто свечей и ставь за здравие когда то могутного народа спартаковского.... Эх чую не избежать нам огня воды и медных труб
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