Бубнов прогнозирует «Спартаку» последнее место в группе

Эксперт Александр Бубнов высказался на тему поражения московского «Спартака» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

«Красно-белые» не сумели набрать очки в поединке с «Легией», уступив дома 0:1.

«Спартак» провёл очень плохой матч и уже со старта имеет мало шансов на выход из группы. Реальней теперь видится перспектива последнего места», - приводит слова Бубнова Sportbox.

В поединке против «Легии» москвичи потеряли из-за травмы Романа Зобнина.

В следующем туре Лиги Европы «Спартаку» предстоит сыграть в гостях против «Наполи».