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Лига Европы

Витория: «Мы готовы к шести финалам, и команда понимает это на 100%»

14 Сентября 2021 • 16:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
Через 23 ч. 33 мин.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем с «Легией» ответил на вопросы журналистов.

- Что можете сказать о сопернике, какой результат ожидаете? Насколько тяжело будет добиваться победы?

- Что тут скажешь? Первая игра, играем дома, все хотят победить, «Легию» я хорошо изучил. Будет сложный матч, «Легия» хорошо двигается, есть хорошие игровые идеи, но мы готовы к этому, играем дома на нашем стадионе, все ребята сконцентрированы полностью, у нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать в этом турнире, нам нужна только победа.

- Наверное, очевидно, что завтра матч с «Легией», скорее всего, будет матч за третье место. В конце сезона будут подсчитывать по личным встречам выход дальше. Понимаете ли вы, что завтра лучше побеждать с крупным счетом, чтобы уже гарантировать себе евровесну и вздохнуть облегченно?

- То, что вы говорите, это все-таки математика. Для меня в группе четыре сильные команды, для меня будет шесть матчей, каждый из которых для нас будет финалом. У нас шесть финалов, так я вижу нашу задачу в Лиге Европы. Кто фаворит, кто аутсайдер, это на бумаге. Мы же готовы к шести финалам, и команда понимает это на 100%. Футбол проще, чем эта математика, которую вы нам сейчас привели. Для меня вся математика в том, что за каждую победу дают три очка. Готовимся к сопернику и затем думаем о следующей игре.

- В контратаках «Спартак» хорош, это мы видели с «Химками» и в других матчах, но в позиционном футболе команды часто не хватает. Именно это считается визитной карточкой для серьезного клуба в еврокубках. Потому что разные стили у команд в еврокубках. Будет ли команда двигаться к этому, или контратакующий ключевой?

- Важно быть сильным в четырех моментах - организации игры в обороне и атаке и переходе от обороны к атаке и наоборот. Именно если в этих четырех моментах сильна команда, это показатель сильной команды. Вы можете видеть, что  мы стараемся по-разному играть, у нас есть различные комбинации, на третьего, в короткий пас стараются играть команды. Но бывают ситуации, когда мы теряем мяч и нужно переходить к оборонительной игре. Надо быть сильными во всех этих компонентах, поэтому важен баланс.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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15.09  17:30 Спартак Москва ... Легия 1.77 4 4.4
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