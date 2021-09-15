Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнее поражение «красно-белых» от «Легии».

«Неприятно начинать Лигу Европы с поражения. Особенно, если учитывать, что пару дней назад провели неплохой матч и выиграли. Но здесь другой уровень, другой класс. Это наш футбол. «Спартак» до этого не попал в Лигу чемпионов, другие клубы тоже проиграли отбор в Лигу конференций, «Зенит» вчера тоже проиграл. Статистика не впечатляет, и уже становится больно за то, что все проигрывают.

Какое положение сейчас у Руя Витории? Ну а что мы обращаем внимание на него? С начала чемпионата обращают внимание. Играет же команда. Вчера «Зенит» играл с «Челси», все довольны, хотя у питерцев был один момент. Радуются, что «Челси» долго не мог забить, это да. Одиннадцать человек все время стояли сзади, пишут, что Семак что-то придумал. Что он мог придумать? Играют то футболисты.

Общий уровень наших команд уже третий год подряд ползет вниз. Перспективы у «Спартака» совсем не радужные, потому что дальше соперники будут только сложнее», - сказал Мостовой.