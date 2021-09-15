Максименко: «Все виноваты в этом голе»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко подвёл итоги матча с «Легией» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятное дело, что результат удручает, но при этом преимущество, которое было у команды. Чего не хватило для победы?

- Гола.

- Тот пропущенный мяч, который был, как вы его видели? Потому что в момент, когда появились свежие фланговые футболисты у «Легии», они уже несколько раз создавали опасные моменты.

- Не хочу сейчас по горячим следам говорить по голу, все виноваты в этом голе.

- Какая сейчас была атмосфера в раздевалке?

- Как думаешь?

- Понимаю, что грустная.

- Не буду ничего говорить, из раздевалки не выносим ничего.

- Такая история уже бывала у «Спартака». В следующем туре важнейшая встреча, дерби против московских «армейцев». В не самом приподнятом состоянии духа вы подходите к этой игре. Влияет ли это?

- Конечно, влияет. Понятное дело, не самый радужный результат, мягко сказано. Но дерби есть дерби. На каком месте кто бы ни находился, все будут биться.

- Удивило ли вас то, что болельщики после прошлой игры весьма тепло принимали команду, а сегодня одна из самых резкий реакций, хотя ничего не потеряно и первый тур. Такая очень серьезная обструкция.

- На самом деле не очень хочу разговаривать на тему болельщиков.

- О чем вы хотите поговорить?

- Ни о чем, если честно.