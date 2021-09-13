Назначены судьи на матч «Спартак» - «Легия»

Стала известна судейская бригада, которая отработает на матче первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери противостояния утвержден черногорец Никола Дабанович. Помогать ему на бровках будут Владан Тодорович и Милован Джукич. Резервный судья – Милош Бошкович. За систему видеоповторов будут отвечать Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.

Поединок «Спартак» - «Легия» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Дата проведения матча - 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.