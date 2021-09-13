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Назначены судьи на матч «Спартак» - «Легия»

13 Сентября 2021 • 12:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
15.09 17:30

Стала известна судейская бригада, которая отработает на матче первого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери противостояния утвержден черногорец Никола Дабанович. Помогать ему на бровках будут Владан Тодорович и Милован Джукич. Резервный судья – Милош Бошкович. За систему видеоповторов будут отвечать Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.

Поединок «Спартак» - «Легия» состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Дата проведения матча - 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Варшава Никола Дабанович
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