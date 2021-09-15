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Премьер-лига

Жиго – о поражении «Спартака»: «Свист с трибун? Это нормально»

15 Сентября 2021 • 21:09 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Легия
окончен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение своей команды от «Легии» в стартовом туре нового розыгрыша Лиги Европы.

В интервью Sport24 Жиго подчеркнул, что сама игра была довольно сложной. При этом, футболист уверен, что соперник создал меньше опасных моментов, чем россияне.

К тому же, игрок отреагировал на поведение болельщиков: «Свист с трибун? Это нормально. «Спартак» всегда должен быть на вершине, а сейчас это не так».

Стоит напомнить, что помимо «Легии», столичной команде еще предстоят встречи с «Лестером» и «Наполи» за выход в плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Самуэль Жиго
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