Жиго – о поражении «Спартака»: «Свист с трибун? Это нормально»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение своей команды от «Легии» в стартовом туре нового розыгрыша Лиги Европы.

В интервью Sport24 Жиго подчеркнул, что сама игра была довольно сложной. При этом, футболист уверен, что соперник создал меньше опасных моментов, чем россияне.

К тому же, игрок отреагировал на поведение болельщиков: «Свист с трибун? Это нормально. «Спартак» всегда должен быть на вершине, а сейчас это не так».

Стоит напомнить, что помимо «Легии», столичной команде еще предстоят встречи с «Лестером» и «Наполи» за выход в плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы.