Промес: «Не нужно бояться громких имён»

Куинси Промес призывает своих одноклубников никого не бояться в Лиге Европы.

Голландский нападающий «Спартака» прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов по причине фиаско в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой» (0:4).

«Это было больно. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Теперь московский клуб продолжит выступления в Лиге Европы, где команде Руя Витории в соперники выпали также не менее лёгкие соперники – «Наполи», «Лестер» и «Легия». Промес надеется на положительный исход в матчах с вышеназванными оппонентами: «Нам достались интересные соперники. Не нужно бояться громких имён».