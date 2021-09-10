Промес: «Не нужно бояться громких имён»

Куинси Промес призывает своих одноклубников никого не бояться в Лиге Европы.
Голландский нападающий «Спартака» прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов по причине фиаско в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой» (0:4).
«Это было больно. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.
Теперь московский клуб продолжит выступления в Лиге Европы, где команде Руя Витории в соперники выпали также не менее лёгкие соперники – «Наполи», «Лестер» и «Легия». Промес надеется на положительный исход в матчах с вышеназванными оппонентами: «Нам достались интересные соперники. Не нужно бояться громких имён».
Коутиньо.
Промес: «АААААААААА!»