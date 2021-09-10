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Промес: «Не нужно бояться громких имён»

10 Сентября 2021 • 15:35 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Легия
15.09 17:30

Куинси Промес призывает своих одноклубников никого не бояться в Лиге Европы.

Голландский нападающий «Спартака» прокомментировал вылет команды из квалификации Лиги чемпионов по причине фиаско в двухматчевом противостоянии с «Бенфикой» (0:4).

«Это было больно. Весной были футболисты, которые решали исход матчей в нашу пользу», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.

Теперь московский клуб продолжит выступления в Лиге Европы, где команде Руя Витории в соперники выпали также не менее лёгкие соперники – «Наполи», «Лестер» и «Легия». Промес надеется на положительный исход в матчах с вышеназванными оппонентами: «Нам достались интересные соперники. Не нужно бояться громких имён».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лига Европы Куинси Промес
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
10 Сентября 2021 в 15:58
Промес: «Не нужно бояться громких имён»
Коутиньо.
Промес: «АААААААААА!»
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