Жевлаков: «У «Легии» есть хорошие шансы в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Легии» и сборной Польши Михал Жевлаков, участник матчей против «Спартака» десятилетней давности, поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Помните те матчи против «Спартака»?

Да, конечно. Я хорошо помню, что после того, как мы проигрывали 0:2, мы все равно отчаянно боролись и не теряли надежду. Тогда было очень важно забить до перерыва. Думаю, те два мяча были для нас решающими, во втором тайме мы чувствовали себя уже спокойнее.

В каком сейчас состоянии «Легия»?

«Легия» - действительно хорошая команда, которая показывает симпатичный футбол. Да, в прошлом туре не очень повезло, но хочу заметить, что «Легия» показывает себя на международной арене лучше, чем дома. Вот и сейчас настрой у команды будет самым серьезным.

Какие ожидания от игры?

При всем уважении к «Спартаку», «Легии» будет проще набрать очки против этой команды, чем против «Наполи» и «Лестера». Я думаю, что у «Легии» есть хорошие шансы в этом матче заработать столь необходимые баллы.