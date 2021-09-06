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​Черчесов посетит матч «Спартака»

06 Сентября 2021 • 17:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Легия
15.09 17:30

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов в настоящее время находится в Австрии. Тренер рассказал, когда он планирует приехать в Россию.

В интервью для YouTube-канала «Спорт-Экспресса» Черчесов рассказал, что планирует посетить матч первого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Легией». Эта игра состоится в среду, 15 сентября.

«Позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей – тем более, есть такая возможность», - высказался Черчесов.

Напомним, что Станислав Черчесов был главным тренером «Легии» в сезоне 2015/2016. Под руководством Черчесова варшавская команда становилась чемпионом Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Легия Станислав Черчесов
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